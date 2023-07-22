قطع طرق وسط بغداد.. بدء توافد المحتجين على حرق القرآن

شفق نيوز/ بدء العشرات من المحتجين على حرق القرآن في بغداد، يوم السبت، بالتوافد على ساحة "الحرية" في منطقة الجادرية وسط العاصمة، للتعبير عن استنكارهم.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمنية قامت بقطع الطرق المؤدية إلى ساحة الحرية، ابتداء من الجسر المعلق وصولاً إلى ساحة قرطبة باتجاه ساحة الطيران".

ومنذ فجر يوم أمس الأول الخميس ولغاية فجر اليوم السبت، شهدت العاصمة بغداد وعدة محافظات أخرى تظاهرات حاشدة تنديداً بتكرار السلطات السويدية السماح للاجئ العراقي سلوان موميكا بحرق نسخة من القرآن والعلم العراقي أمام السفارة العراقية في العاصمة ستوكهولم.

وهاجم أنصار التيار الصدري فجر الخميس السفارة السويدية في العاصمة بغداد وأضرموا النيران فيها تنديدا بالسماح لتظاهرة في ستوكهولم شهدت تدنيس المصحف والعلم العراقي أمام السفارة العراقية هناك.

وبعدها قررت الحكومة العراقية قطع علاقاتها الدبلوماسية مع السويد احتجاجا على تكرار الاساءة إلى المقدس الأول للمسلمين وهو القرآن الكريم.

كما حشّدت اللجنة التنسيقية لنصرة القرآن للخروج بتظاهرة في منطقة الجادرية ببغداد للتنديد بحرق القرآن والعلم العراقي.