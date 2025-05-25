قطع شوارع وحرق إطارات.. تظاهرات غاضبة في النجف والديوانية (فيديو وصور)

شفق نيوز/ خرج متظاهرون في النجف والديوانية، مساء اليوم الأحد، للمطالبة بالخدمات وتحسين واقع الكهرباء في المحافظتين، ولجأوا إلى قطع طرق رئيسية وأحرقوا إطارات للتعبير عن احتجاجهم.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز في محافظة النجف، أن العشرات من المتظاهرين بمناطق شمال وجنوبي محافظة النجف خروجوا بتظاهرات للمطالبة بالخدمات وإقالة أعضاء الحكومة المحلية.

وأوضح، أن التظاهرات انطلقت شمالاً في منطقة الحيدرية وجنوباً في منطقة المناذرة وقطعت طرقاً حيوية تربط النجف بالمناطق المحيطة بها بالإطارات المحترقة ورفع المتظاهرون شعارات (شلع قلع كلهم حرامية).

وأشار إلى أن هناك عمليات كر وفر بين المتظاهرين والقوات الأمنية (قوات مكافحة الشغب) لغرض إنهاء التظاهرة بالقوة.

وفي الديوانية، أبلغ مراسل وكالة شفق نيوز في المحافظة، بخروج تظاهرات في مناطق مركز وشرق وجنوبي محافظة الديوانية للمطالبة بتحسين واقع الكهرباء وإقالة المدير الحالي مسلم النائلي.

وأضاف، أن المتظاهرين أحرقوا الإطارات وسط عدد من الشوارع وقطعوا طريقاً يربط الديوانية بمحافظة النجف احتجاجاً على تردي الكهرباء.