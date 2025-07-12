قطع أراضٍ وامتيازات أخرى لأعضاء اتحاد عراقي

شفق نيوز- بغداد

وافق رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، يوم السبت، على منح أعضاء اتحاد الأدباء والكتاب قطع أراضٍ سكنية إلى جانب امتيازات أخرى تتعلق بالدراسة وجعل 2026 عاماً خاصاً للاحتفاء بمناسبة مرور مائة عام على ولادة رموز الشعر العراقي المعاصر.

جاء ذلك خلال استقباله رئيس وأعضاء المجلس الجديد لاتحاد الأدباء والكتاب في العراق، حيث هنأهم بمناسبة فوزهم في انتخابات اتحاد الأدباء، كما أثنى على جهود أعضاء الدورة السابقة لاتحاد الأدباء والكتاب، مشيداً بدور الاتحاد في نشر الأدب والثقافة والوعي، فضلاً عن دوره البارز في الحياة السياسية منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة.

وأكد السوداني في بيان لمكتبه الإعلامي ورد لوكالة شفق نيوز، أن الحكومة مستمرة بعملها في تأمين متطلبات المواطنين واحتياجتهم، مع الالتزام بتنفيذ المبادئ الأساسية للبرنامج الحكومي، المتمثلة بتخفيض نسب البطالة ومعالجة الفقر ومكافحة الفساد وتقديم الخدمات والإصلاح الاقتصادي.

كما أشار السوداني الى دور الأدباء والكتاب في الدفاع عن العراق وحماية سيادته واستقلاله، من خلال طرحهم الأفكار والآراء المتوازنة والعقلانية من أجل مواجهة مختلف التحديات، خصوصاً في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث وتداعيات.

وأضاف البيان، أنه تثميناً لجهودهم ودورهم البارز، فقد وافق رئيس مجلس الوزراء على منح اعضاء الاتحاد قطع أراضٍ سكنية مخدومة ولجميع فروعه في البلاد، والموافقة على فتح قناة المبدعين للدراسات العليا، ومنحه 10 مقاعد للدراسات الأدبية والنقدية خارج العراق ضمن مبادرة التعليم العالي، فضلاً عن الموافقة على جعل 2026 عاماً خاصاً للاحتفاء بمناسبة مرور مائة عام على ولادة رموز الشعر العراقي المعاصر بدر شاكر السياب، وعبد الوهاب البياتي وبلند الحيدري، وكذلك دعم انعقاد الاجتماع القادم لاتحاد الأدباء العرب في العاصمة بغداد.

واختتم البيان بالقول، إن أعضاء الاتحاد قدموا شكرهم وتقديرهم للسوداني على جهود الحكومة ودعمها للشأن الثقافي وللاتحاد طيلة السنتين الماضيتين، والمساهمة في تقديم النتاجات التي تتناسب مع مكانة العراق الحضارية والثقافية والأدبية.