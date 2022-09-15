قطع جسر وشارع وسط بغداد "للصيانة"

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي، يوم الخميس، بقطع جسر وشارع وسط العاصمة بغداد لأغراض "الصيانة".

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إنه "تم قطع جسر الربيعي المؤدي الى منطقة زيونة لأغراض الصيانة، كما قطع الطريق المؤدي من تقاطع الحرية باتجاه السدة وصولا الى مطعم عيون بغداد ايضا لاغراض الصيانة".

وصباح اليوم، باشر أصحاب مواكب العزاء "الحسينية"، برفع مواكبهم من شوارع مهمة في العاصمة بغداد، تمهيدا لاعادة فتح الطرق بعد ايام على غلقها لتسهيل مرور الزائرين المتوجهين سيرا على الاقدام الى كربلاء.

وأبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، بـ"المباشرة برفع المواكب الحسينية من سريع طريق أم الطبول باتجاه منطقتي البياع والسيدية، وصولا الى مفرق الدورة باتجاه علوة الرشيد حيث الطريق الدولي جنوبي بغداد".

وبين المصدر، أن " الطرق ستفتح خلال الساعات القادمة بعد انتهاء الرفع وعمل امانة بغداد من تنظيف المكان، حيث بدأت أعداد الزائرين المتوجهين الى كربلاء سيرا على الأقدام بالتناقص".

وأمس الأربعاء، أعادت السلطات الامنية فتح جميع الطرق المغلقة من بوابة الحسينية لغاية جسر الشعب، وطريق القناة وصولا الى جسر ساحة مظفر، حيث مناطق شمال وشرق العاصمة.