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قطع جسر الأئمة بالكامل في بغداد لكثافة زوار الإمام الكاظم

Category: مجتـمع

Date: 2022-02-22T16:01:35+0000
قطع جسر الأئمة بالكامل في بغداد لكثافة زوار الإمام الكاظم

شفق نيوز/ أعلنت مديرية المرور العامة، مساء اليوم الثلاثاء، عن قطع جسر الأئمة المؤدي إلى مرقد الإمام موسى الكاظم، ضمن الإجراءات المتخذة لتأمين زوار ومراسم إحياء الذكرى السنوية لوفاة الإمام الكاظم.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن جسر الأئمة تم قطعه بالكامل لكثافة توافد جموع زائري الإمام الكاظم لإحياء ذكرى وفاته.

واضاف انه الشارع المؤدي إلى جسر الأئمة في منطقة الاعظمية تم قطعه بالكامل ذهاباً وإياباً من ساحة عنتر، مع الأخذ بالحسبان الضرورات الامنية.

واشار مراسلنا الى ان القوات الأمنية باشرت بقطع الطرق الجانبية ابتداءً من ساحة الطاقة الذرية قرب قضاء المدائن بالكامل.

وتابع كذلك هناك قطع أحد ممريّ الشارع من جسر ديالى القديم باتجاه تقاطع الزعفرانية وتقاطع معسكر الرشيد وتقاطع الزيوت وشارع وساحة عقبة بن نافع حتى تقاطع البدالة، لافتاً إلى أن الشوارع التي يقطعها يخصص أحد ممراتها للزوار والآخر للسيارات.

وكان قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم، قد وجّه يوم أمس الاثنين، بعدم قطع أي طريق باستثناء خط سير زائري الإمام الكاظم.

وبدء توافد زوار الإمام الكاظم من محافظات وسط وجنوب العراق إلى العاصمة مشياً على الأقدام منذ مطلع الأسبوع الجاري.

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