قطع الانترنت يتسبب بطوابير من المركبات أمام محطات البنزين في نينوى

شفق نيوز/ نفت مديرية توزيع المشتقات النفطية في نينوى، يوم الثلاثاء، وجود أي أزمة في توزيع مادة البنزين، غير أنها أشارت إلى توقف العمل في المحطات في ساعات الصباح الأولى بسبب قطع خدمة الإنترنت.

وقال مسؤول قسم التوزيع في شركة توزيع المشتقات النفطية في نينوى محمد محمود في حديث لوكالة "شفق نيوز": إنه "لا توجد أي أزمة في توزيع مادة البنزين في مدينة الموصل".

وأضاف: أن "ما جرى خلال الأيام الأخيرة تمثل بتوقف عمل محطات التعبئة من الساعة السادسة ولغاية الثامنة صباحا بسبب قطع خدمة الإنترنت بالتزامن مع وقت امتحانات الدور الثاني للصف السادس الاعدادي والثالث المتوسط".

وتعمل نينوى للتزود بالوقود بنظام البطاقة الالكترونية التي ساهمت وبشكل كبير في القضاء على ازمة البنزين، التي كانت تشكو منها نينوى المتاخمة لأربيل ودهوك والتي كانت آلاف المركبات تزحف اليها بسبب ارتفاع أسعار الوقود في اقليم كوردستان العراق.