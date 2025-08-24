قطع خدمة الانترنت لساعتين صباحا بالعراق لمدة اسبوعين

شفق نيوز - بغداد

أفاد مصدر في وزارة الاتصالات العراقية، يوم الأحد، أن الوزارة ستباشر بقطع خدمة الانترنت لمدة ساعتين في وقت الصباح اعتبارا من الثلاثاء المقبل ولغاية العاشر من شهر أيلول/سبتمبر المقبل وذلك بالتزامن مع إجراء امتحانات الدور الثاني للصفوف المنتهية للمرحلتين المتوسطة والاعدادية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأنه سيتم قطع الإنترنت يومياً لمدة ساعتين من الساعة الـ6 صباحاً ولغاية الـ8 صباحاً ولمدة 14 يوما؛ بسبب امتحانات الدور الثاني للصف الثالث المتوسط والسادس الاعدادي ابتداءً من يوم 2025/8/26 و لغاية 2025/9/10.

واعتادت وزارة الاتصالات على قطع خدمة الانترنت في السنوات الماضية خلال إجراء الامتحانات النهائية للصفوف المنتهية للمرحلتين المتوسطة والاعدادية بطلب من وزارة التربية لتجنب حصول حالات الغش الالكتروني.

وكانت ساعات القطع تبدأ من الساعة السادسة صباحا ولغاية العاشرة من الوقت نفسه إلا أنه ذلك أثار امتعاض المواطنين العراقيين بسبب الأضرار المادية التي لحقت بالأعمال التجارية وتأثيرها على الحركة الاقتصادية في البلاد مما اضطر بوزارة الاتصالات الى تقليص القطع لمدة ساعتين فقط.