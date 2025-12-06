قطاع الإعمار يحتضر في ديالى.. 900 شركة غادرت وديون المقاولين تقدر بـ500 مليار

شفق نيوز- ديالى

كشف رئيس اتحاد المقاولين في ديالى اسماعيل برهومي، يوم السبت، عن قيمة المبالغ العائدة للمقاولين في المحافظة بذمة الحكومة، مؤكدا إغلاق المئات من الشركات أبوابها نتيجة عدم قدرتها على مواجهة ظروف تنفيذ المشاريع.

وقال برهومي لوكالة شفق نيوز، إن "ديون المقاولين في ديالى بذمة الجهات الحكومية تقدر بنحو 500 مليار دينار، والعمل ينفذ بلا دفعات كمستحقات مالية وهو ما فاقم معاناة المقاولين، فالديون تراكمت عليهم وأموالهم لا يستطيعون الحصول عليها من الحكومة".

وأضاف أن "بعض المقاولين في السجون حاليا بسبب تراكم الديون عليهم وبعضهم تركوا اعمالهم، حيث يبلغ عدد المقاولين العاملين حاليا في ديالى قرابة 200 مقاول بينما العدد الكلي المسجل للشركات أكثر من 1100 شركة، لكن معظم تلك الشركات اغلقت ابوابها وبقيت بلا عمل تدريجيا خلال السنوات الأخيرة".

وأكد برهومي أن"الحكومة مستمرة بإحالة المشاريع لكن بلا تسديد لمستحقات المقاولين، ولاسيما أن الحكومة الاتحادية لم تفِ بوعودها لنا حيث وعدنا رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني سابقا بإطلاق 5 تريليونات كمستحقات للمقاولين في عموم العراق، لكن المبلغ اطلق وفي نقص أكثر من 2 تريليون".

وأوضح أن"استمرار اهمال مطالبنا وعدم اطلاق المستحقات سيدفعنا لإيقاف المشاريع في ديالى وسائر مدن العراق، لأن معاناة المقاولين تفاقمت كثيرا، ولا سيما المقاولون القدامى وأصحاب الشركات الكبرى".

وتابع برهومي القول إن "المقاولين اضافة لجهودهم في اعمار البلاد وتوفير آلاف فرص العمل، لكن يتعرضون لحملة تسقيط نتيجة فشل المشاريع التي ينفذها مسؤولون ومقاولون جدد قبل كل انتخابات واستغلالها كدعاية لكسب الاصوات".