قطار يدهس رجلاً أربعينياً جنوبي العراق

شفق نيوز- ذي قار

لقي رجل أربعيني مصرعه دهساً، مساء السبت، إثر مروره على سكة حديدية لحظة مرور القطار عليها جنوبي مدينة الناصرية.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "رجلاً في الأربعينات من عمره تُوفي نتيجة دهسه من قبل قطار على السكة الحديدية ضمن حدود ناحية الفضلية".

ووفقاً للمصدر ذاته، فقد فتحت القوات الأمنية تحقيقاً في الحادث لمعرفة ملابساته واستيضاح أسبابه وإن كان محاولة انتحار أو حادثاً عرضياً، مشيراً إلى نقل جثة الرجل إلى دائرة الطب العدلي.