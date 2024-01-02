قطار التكنولوجيا لا يتوقف.. تعرف على أبرز 24 حدثاً تقنياً في عام 2023

شفق نيوز/ ضجت سنة 2023 بالعديد من الأحداث التقنية التي كان لها وقع واضح وتأثير كبير، إذ يعد عالم التكنولوجيا مليء بالأحداث والتطورات التي لا يمكن أن تبقى ساكنة، فهو مثل قطار سريع ويزداد تسارعاً ليجول العالم بأكمله، محطاته هي الشركات الكبرى مثل "آبل" و"غوغل" و"ميتا" وغيرها الكثير، وركابه هم نحن المستخدمون، ونشير هنا إلى أبرز 24 حدثا تقنيا مهما بحسب التسلسل الزمني:

– شركة "ألفابت" تسرح أكثر من 12 ألف موظف

في يوم الجمعة 20 يناير/كانون الثاني؛ أعلنت شركة ألفابت وهي الشركة الأم لشركة غوغل، أنها ستخفض نحو 12 ألف وظيفة، أو 6% من قوتها العاملة، في الوقت الذي يعاني فيه قطاع التكنولوجيا من عمليات تسريح للعمال وتضع الشركات مستقبلها على المحك في ظل انتشار الذكاء الاصطناعي.

– "ميتا" تقرر إعادة حسابات فيسبوك وإنستغرام الخاص بدونالد ترامب بعد حظرها

في 25 من يناير/ كانون الثاني؛ قررت ميتا أنها ستنهي تعليق حسابات رئيس الولايات المتحدة السابق دونالد ترامب على فيسبوك وإنستغرام في الأسابيع المقبلة. وقالت إنه ينبغي أن يكون الجمهور قادراً على سماع أقوال السياسيين حتى يتمكنوا من اتخاذ خيارات صحيحة.

وكان قرار التعليق لحسابات ترامب على فيسبوك وإنستغرام وتويتر قد اتُخذ قبل عامين بعد إشادته بالأشخاص المتورطين في أعمال العنف في مبنى الكابيتول.

والآن تناشد ميتا جميع مستخدمي فيسبوك وإنستغرام الالتزام بمعايير المجتمع الخاصة بها وأنها تنشر هذه القواعد للجميع ومن السهل الوصول لها.

– إطلاق تطبيق "شات جي بي تي بلس"

في اليوم الأول من فبراير/شباط؛ أعلنت شركة الذكاء الاصطناعي "أوبن إيه آي" عن تطبيق "شات جي بي تي بلس" مقابل 20 دولار شهرياً للمستخدمين، وهو أول إصدار مدفوع من الشركة، ويتميز الإصدار بالوصول العام حتى لو كان هناك ضغط على الموقع، والاستجابة السريعة، ويمنح الأولوية بالوصول إلى التحسينات والميزات الجديدة.

– سامسونغ تعلن عن سلسلة هواتفها الجديدة غالاكسي إس23

في الأول من فبراير/شباط؛ أعلنت شركة سامسونغ عن أجهزتها الجديدة من سلسلة إس23 الذي يأتي بتصميم ومواصفات مميزة ومنافسة. وتأتي هذه الأجهزة بثلاثة أنواع هي إس23 وإس23+ وإس23 ألترا.

– شركة "أوبن إيه آي" تكشف عن روبوتها الجديد "شات جي بي تي 4"

أعلنت شركة الذكاء الاصطناعي "أوبن إيه آي" إنشاء روبوت الدردشة الجديد "شات جي بي تي 4″، وهو أحدث إنجاز في جهود الشركة في توسيع نطاق التعلم العميق، فهو نموذج كبير متعدد الوسائط (يقبل مدخلات الصور والنصوص ويصدر مخرجات نصية).

وعلى الرغم من أنه أقل قدرة من البشر في العديد من سيناريوهات العالم الحقيقي، فإنه يُظهر أداء على المستوى البشري في مختلف المعايير المهنية والأكاديمية كما أوضحت الشركة.

– شركة "أوبن إيه آي" تربط "شات جي بي تي" بالإنترنت

في 23 مارس/آذار؛ قالت "أوبن إيه آي" إنها قامت بتنفيذ الدعم الأولي للإضافات في "شات جي بي تي". والإضافات هي أدوات مصممة خصيصاً لنماذج اللغة التي تَعتبر السلامة مبدأ أساسياً، وتساعد في الوصول إلى معلومات محدثة، وتشغيل الحسابات، أو استخدام خدمات الجهات الخارجية.

– واتساب تعلن عن دعم استخدام حساب واحد في عدة هواتف

في 25 أبريل/نيسان؛ أعلنت واتساب عن دعم استخدام حساب واحد في عدة هواتف، وهي الميزة المنتظرة منذ زمن بعيد، حيث يمكن ربط هاتفك بما يصل إلى أربعة أجهزة إضافية. والشيء نفسه متاح عند الربط بتطبيق واتساب على متصفحات الويب والأجهزة اللوحية وأجهزة الحاسوب المكتبية.

ويتصل كل هاتف مُرتبط بواتساب بشكل مستقل، مما يضمن تشفير الرسائل الشخصية ووسائط التواصل والمكالمات بتشفير "إند تو إند"، وإذا كان جهازك الأساسي غير نشط لفترة طويلة، فسوف يقوم تلقائياً بتسجيل الخروج من جميع الأجهزة المرافقة.

– آبل تكشف رسمياً عن نظام "آي أو إس 17" الجديد لآيفون

في 5 يونيو/حزيران؛ أعلنت آبل عن نظامها الجديد "آي أو إس 17″، ويُدخل هذا الإصدار تحديثات رئيسية لتطبيقات الاتصال، ويقدم مشاركة أسهل مع "إير دروب، وإدخال نصوص أكثر ذكاء، وتجارب جديدة مع "جورنال" و"ستاندباي".

– "آبل" تكشف عن أول نظارة ذكية لها "آبل فيجن برو"

في 5 يونيو/حزيران؛ كشفت شركة آبل عن سماعة رأس تضع مستخدميها بين العالم الافتراضي والعالم الحقيقي، بينما تختبر أيضا قدرة رائد التكنولوجيا على الترويج للأجهزة الجديدة بعد فشل الأجهزة الأخرى في جذب خيال الجمهور.

ورحب الرئيس التنفيذي لشركة آبل تيم كوك بوصول النظارة الأنيقة آبل فيجن برو في مؤتمر مطوري الشركة، وستكون النظارة قادرة على التحول بين الواقع الافتراضي "في آر" والواقع المعزز "إيه آر" الذي يعرض الصور الرقمية، بينما يرى المستخدمون الأشياء في العالم الحقيقي.

– إيلون ماسك ومارك زوكربيرغ يتحديان بعضهما على خوض قتال في قفص

في 22 يونيو/حزيران؛ اتفق اثنان من أبرز مليارديرات التكنولوجيا في العالم إيلون ماسك ومارك زوكربيرغ على قتال بعضهما البعض في مباراة داخل قفص.

ونشر ماسك رسالة على منصة إكس (تويتر سابقا) الخاصة به مفادها أنه "مستعد لخوض معركة في القفص" مع زوكربيرغ. وبعد ذلك نشر زوكربيرغ رئيس شركة "ميتا" لقطة شاشة لتغريدة ماسك مع تسمية توضيحية تقول "أرسل لي الموقع". لكن هذا النزال لم يتم.

– قيمة آبل تتجاوز 3 تريليونات دولار

في يوم 30 يونيو/حزيران؛ ارتفعت القيمة السوقية لشركة "آبل" إلى ما يزيد على 3 تريليونات دولار، وهو إنجاز تاريخي، حيث تُواصل أكبر شركة في العالم نموها بفضل الأرباح المرنة ومبيعات المنتجات.

وارتفعت أسهم "آبل" بنسبة تزيد عن 1٪ إلى أعلى مستوى على الإطلاق في الوقت الذي يبلغ 192 دولارا في التداول الصباحي، وارتفعت بنسبة تقارب 55٪ هذا العام بتقييم يبلغ 3.02 تريليونات دولار، وتظل آبل الشركة الوحيدة التي بلغت قيمتها 3 تريليونات دولار في التاريخ.

– ميتا تعلن رسمياً عن تطبيق "ثريدز" المنافس لتويتر

في يوم 5 يوليو/تموز؛ أعلنت شركة "ميتا" رسميا عن تطبيقها الجديد "ثريدز" الذي رُجح أن يكون المنافس الرسمي لتويتر. و"ثريدز" تطبيق جديد أُنشئ بواسطة فريق "إنستغرام" لمشاركة التحديثات النصية والانضمام إلى المحادثات العامة.

ويمكن تسجيل الدخول إلى ثريدز باستخدام حساب "إنستغرام" الخاص بالمستخدم، كما يمكن أن يصل طول المنشورات إلى 500 حرف وتتضمن روابط وصورا ومقاطع فيديو يصل طولها إلى 5 دقائق.

– إيلون ماسك يطلق شركة الذكاء الاصطناعي "إكس إيه آي"

في 12 يوليو/تموز؛ أطلق إيلون ماسك شركته الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي تحت اسم "إكس إيه آي"، وكشف النقاب عن فريق يتكون من مهندسين من نفس الشركات التكنولوجية الكبيرة في الولايات المتحدة في مسعاه لبناء بديل لـ "شات جي بي تي".

وقال ماسك في عدة مناسبات إن تطوير الذكاء الاصطناعي يجب أن يتوقف مؤقتا وإن القطاع بحاجة إلى تنظيم. وأعرب مراراً وتكراراً عن مخاوفه إزاء قدرة الذكاء الاصطناعي على "تدمير الحضارة".

– إيلون ماسك يعلن عن تغيير شعار تويتر ليصبح "إكس"

في 24 يوليو/تموز؛ كشف إيلون ماسك والرئيسة التنفيذية لشركة تويتر ليندا ياكارينو، عن شعار جديد لمنصة التواصل الاجتماعي يتميز بعلامة "X" بيضاء على خلفية سوداء كبديل لرمز الطائر الأزرق المألوف.

وقال ماسك في منشور إنه يريد تغيير شعار تويتر، واستطلع الملايين من متابعيه عما إذا كانوا يفضلون تغيير نظام ألوان الموقع من الأزرق إلى الأسود.

– فيسبوك يتجاوز 3 مليارات مستخدم نشط شهريا

في 26 يوليو/تموز؛ أصبح لدى فيسبوك أكثر من 3 مليارات مستخدم نشط شهريا، وفقاً لأحدث تقرير ربع سنوي لشركة "ميتا". وعلى الرغم من تراجع شعبية فيسبوك بين الشباب، فإن المنصة لم تمت بعد.

فعبر مجموعة تطبيقات "ميتا" بأكملها التي تتضمن "واتساب" و"إنستغرام" و"ماسنجر" و"ثريدز" مؤخراً؛ كان هناك 3.88 مليارات مستخدم نشط شهرياً، وهذا يقترب من نصف سكان العالم.

– آبل تكشف عن سلسلة هواتف آيفون 15

في 12 سبتمبر/أيلول؛ أطلقت آبل سلسلة هواتف آيفون 15 وهي: آيفون 15 وآيفون 15 بلس وآيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس، بالإضافة إلى ساعتها الجديدة "آبل ووتش سيرس 9" الأكثر تطوراً، والشيء الجديد في هذه السلسلة هي أنها مزودة بمأخذ من نوع تايب سي عكس الإصدارات السابقة التي كانت تحوي مآخذ لايتننغ.

– غوغل تعلن عن نظام "أندرويد 14"

في 4 من أكتوبر/تشرين الأول؛ أعلنت غوغل عن نظامها الجديد "أندرويد 14" المزود بالتحديثات التي تساعد المستخدمين على تخصيص تجربة مثالية، وتمنح مزيداً من التحكم في الصحة والسلامة وتحسين إمكانية الوصول والعديد من الميزات الأخرى التي كشفت عنها.

– هجمات إلكترونية على إسرائيل بعد طوفان الأقصى

في 7 أكتوبر/تشرين الأول؛ انطلقت عملية "طوفان الأقصى" البرية التي قادتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ضد إسرائيل، وبعد 12 دقيقة من الهجوم البري قامت أنظمة "كلاودفلير" تلقائياً باكتشاف وتخفيف هجمات حجب الخدمة (DDoS) التي استهدفت مواقع الويب التي توفر معلومات وتنبيهات مهمة للمدنيين الإسرائيليين بشأن الهجمات الصاروخية.

وبلغ الهجوم الأولي ذروته عند 100 ألف طلب في الثانية، واستمر لمدة عشر دقائق. وبعد 45 دقيقة وقع هجوم أكبر بكثير وصل إلى مليون طلب في الثانية، واستمر لمدة 6 دقائق. واستمرت هجمات حجب الخدمة الصغيرة الإضافية في ضرب المواقع الإلكترونية في الساعات التالية.

ووفقا لموقع "سايبرنيوز"، استغلت إحدى هذه المجموعات تحت اسم "أنونغوست" ثغرة أمنية في تطبيق الهاتف المحمول الذي ينبه المدنيين الإسرائيليين إلى الصواريخ القادمة (Red Alert: Israel)، وسمح لهم هذا باعتراض الطلبات وكشف الخوادم وواجهات برمجة التطبيقات، وإرسال تنبيهات زائفة لبعض مستخدمي التطبيق، بما في ذلك رسالة مفادها أن "قنبلة نووية قادمة". وادعى "أنونغوست" أيضاً أنه هاجم العديد من تطبيقات التنبيه الصاروخي الأخرى، بالإضافة إلى العديد من الهجمات الإلكترونية التي استهدفت إسرائيل في هذه الفترة من مختلف دول العالم.