قطارات العراق تستأنف نقل "ذهبها الأصفر" من صلاح الدين إلى بغداد

أعلنت وزارة النقل، اليوم السبت، استئناف عمليات نقل محاصيل الحبوب عبر شبكة السكك الحديدية من محافظة صلاح الدين وصولاً إلى العاصمة بغداد، تزامناً مع ذروة الموسم الزراعي.

وأوضحت الوزارة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن قطارات الشركة العامة للسكك الحديد باشرت نقل الحبوب (الفل) عبر شاحناتها التخصصية من سايلو الشرقاط في صلاح الدين إلى سايلو التاجي ببغداد، حيث شملت الدفعة الأولى نقل 10 آلاف طن من محصول الحنطة، تنفيذاً للعقد المبرم مع الشركة العامة لتجارة الحبوب بوزارة التجارة.

ويأتي هذا الحراك اللوجستي في وقت أعلنت فيه وزارة التجارة انطلاق عمليات تسلّم المحاصيل المحلية في محافظات البصرة وذي قار والنجف والمثنى، ضمن الخطة التسويقية لعام 2026، وسط توقعات بتحقيق نسب إنتاج مرتفعة تسهم في تعزيز الأمن الغذائي الوطني.