"قضية وطن".. حملة لدعم الدينار العراقي وجعله بوابة بناء البلد

"قضية وطن".. حملة لدعم الدينار العراقي وجعله بوابة بناء البلد
2023-12-07T12:02:13+00:00

شفق نيوز/ يعد تشجيع العملة المحلية والتعامل بها في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تعيشها البلاد مسألة مهمة، خصوصا مع توجه الحكومة الى "تقوية" الدينار العراقي امام العملات الصعبة الأخرى وبالذات الدولار، وكذلك السعي لتقديمه أولاً من أجل أن يكون "قضية وطن" بصورة حقيقية.

وفي الإرادة الحكومية لتشجيع التعامل بالدينار في كل التعاملات اليومية تبرز الدعوة إلى أن يكون بابا لبناء البلد مجددا، والسعي لتقوية الاقتصاد العراقي والنهوض به، والتقليل من الاعتماد على العملات الأجنبية الأخرى، ليكون بذلك وفق التوجهات الحكومية هو الثابت والباقي متغيرات، ليكون الدينار بوابة للتنمية المستدامة والازدهار على كل المستويات.

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"قضية وطن".. حملة لدعم الدينار العراقي وجعله بوابة بناء البلد

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