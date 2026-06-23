قضية "محتوى هابط" تصل محكمة الكرخ ضد زينة العبيدي

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني في وزارة الداخلية، يوم الثلاثاء، بأن الوزارة حركت إجراءاتها القانونية بحق التيك توكر "زينة العبيدي" بتهمة "المحتوى الهابط".

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية باشرت بتحريك الإجراءات القانونية بحق المدعوة زينة العبيدي أمام محكمة الكرخ المختصة بقضايا النشر والإعلام، وذلك لقيامها بنشر محتوى يتضمن إساءة للآداب العامة.

وأضاف المصدر أن زينة العبيدي تعمل كبلوغر وصانعة محتوى على منصة "تيك توك"، وتقيم في الولايات المتحدة، وكانت خلال الفترة الماضية تزور العراق وتقدم محتوى عبر منصاتها الإلكترونية تضمن، بحسب الاتهام، إساءة للآداب العامة.