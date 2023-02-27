"قضية فندق رامادا".. القضاء يصدر أحكاما بـ"الحبس الشديد" لمسؤولين في الوقف السني

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة يوم الاثنين، عن صدور قراري حكم حضوريَّين بالحبس الشديد لمسؤولين اثنين في ديوان الوقف السني؛ جراء المخالفات والخروقات المرتكبة في شراء فندق (رامادا) في إقليم كوردستان.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، ببيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة ادصرت حكماً حضورياً بادانة معاون المدير العام لهيئة إدارة واستثمار أموال الوقف السني سابقاً"، موضحة أن "قرار الحكم يقضي بالحبس الشديد بحق المتهم لمدة ثلاث سنوات؛ لعدم اعتراضه على الإجراءات الخاطئة بعمليَّة شراء فندق (رامادا)، وتوقيعه على عقد الشراء خلافاً للقانون".

وبينت الدائرة؛ أن "المحكمة ذاتها أصدرت حكماً حضورياً يقضي بالحبس الشديد بحق معاون مدير القسم القانوني في هيئة إدارة واستثمار أموال الوقف السني في كركوك، جراء قيامه بتقديم مطالعة إلى رئيس الوقف السني؛ لغرض استحصال الموافقة على صرف مبلغ الدفعة الثالثة لشراء فندق (رامادا) في إقليم كوردستان من مبالغ الأمانات خلافا لتعليمات ديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي".

وتابعت أنَّ "المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة والإثباتات في القضيَّتين، والأوراق التحقيقيَّة، توصَّلت إلى مُقصريَّة المُتَّهمين، فقرَّرت إدانتهما وفق مقتضيات المادة (331) من قانون العقوبات، مع إعطاء الحق للجهة المتضررة للمطالبة بالتعويض حال اكتساب الحكمين درجة البتات".

يشار إلى أن الهيئة سبق أن أعلنت عن صدور أوامر استقدامٍ وقبض بحقِّ رئيس أحد دواوين الأوقاف وعددٍ من كبار المسؤولين في الديوان؛ لإحداثهم عمداً ضرراً بأموال ومصالح الجهة التي يعملون فيها، فضلا عن أمرٍ بمنع سفر المُتَّهمين وحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة.