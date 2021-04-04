قضية المحاضرين تتصاعد.. معلمو نينوى يطالبون صالح بعدم المصادقة على الموازنة

شفق نيوز/ طالبت نقابة المعلمين العراقيين فرع نينوى، يوم الاحد، رئيس الجمهورية برهم صالح بعدم المصادقة على قانون الموازنة ما لم يتم تعديل الفقرة الخاصة بالمحاضرين المجانيين.

وقال نقيب المعلمين فرع نينوى رعد الجبوري قي مؤتمر صحفي بمقر النقابة بخصوص قضية المحاضريين المجانيين، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "النقابة تفاجأت بقرار عدم تحويل المحاضرين الى عقود وزارية والذي كان من المفترض ان يكون ضمن فقرات الموازنة الاتحادية لعام 2021".

واضاف أن "قرار المنحة المالية وعدم تحويلهم الى عقود وزارية اجحاف واضح بحق هذه الشريحة المضحية التي ساندت الملاكات التربوية في سير العملية التربوية للاعوام السابقة".

وطالب الجبوري رئيس الجمهورية بـ"عدم المصادقة على قانون الموازنة مالم يتم تعديل فقرة المنحة المالية وتضمين فقرة تحويلهم الى عقود وزارية"، داعيا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى "تضمين فقرة التعاقد مع المحاضرين وارسالها الى مجلس النواب لتعديل الفقرة والتصويت عليها مجدداً".

كما طالب الجبوري مجلس النواب بـ"إنصاف هذه الشريحة التي وقع عليها الحيف بحسب وصفه وانصاف هؤلاء المحاضرين".

بدوره قال ممثل المحاضريين المجانيين في نينوى محمد عماد لوكالة شفق نيوز، إنهم "صدموا بقرار المنحة المالية بعكس الوعود التي قدمها لهم نواب نينوى".

واشار الى ان "مايتعرض له المحاضرون الذين يبلغ عددهم في نينوى قرابة 17 الف محاضر في عموم المحافظة ظلم حقيقي".

وبحسب عماد فإن"عدد المحاضرين في نينوى هو العدد الاقل من بين المحافظات العراقية، اما عن عدد المحاضرين في عموم البلاد فقال محمد عماد إن "المعلومات التي لديه تشير وجود اكثر من 200 الف محاضر مجاني في البلاد".