قضية الطبيبة بان زياد تعود إلى الواجهة ومجلس البصرة يستضيف مسؤولاً

شفق نيوز- البصرة

عاد ملف الطبيبة بان زياد، إلى الواجهة من جديد، بعدما أكد مجلس محافظة البصرة أن جلساته المقبلة ستتضمن استضافة مدير عام صحة البصرة، على خلفية شكاوى تتعلق بتسريب صور وفيديوهات وتشخيصات أولية من داخل المستشفيات.

وقال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة عقيل الفريجي لوكالة شفق نيوز، إنه "قدمنا طلباً رسمياً لاستضافة مدير عام الصحة من أجل الاستفهام ومساءلته بشأن ما يتم تسريبه من معلومات وصور"، مؤكداً "الموافقة على إدراج الطلب في جدول أعمال الجلسة القادمة، لمعرفة إجراءات الدائرة بخصوص الموظفين الذين قاموا بالتسريب، وهل جرى معاقبتهم".

وأضاف الفريجي، أن "الاستضافات داخل المجلس تُعد خطوة إيجابية لتقويم العمل، ووسيلة للحد من الممارسات التي تؤثر في مسار التحقيقات الأمنية وتنعكس على القضايا الحساسة التي تشهدها المحافظة".

وفي (18 آب الماضي)، قرر مجلس القضاء الأعلى في العراق، إغلاق ملف التحقيق بحادثة الطبيبة البصرية بان زياد، فيما أشار إلى أن الحادث كان "انتحاراً".

يذكر أن وفاة الطبيبة العراقية الشابة المعروفة، بان زياد طارق، تحولت إلى قضية رأي عام، إذ سرعان ما انضم إليها عراقيون من مختلف أنحاء البلاد، للتشكيك في رواية انتحارها والمطالبة بتحقيق مستقل في تهمة قتل.

الدكتورة بان، التي كانت تقدم محتوى طبياً في مواقع التواصل الاجتماعي، فارقت الحياة في منزل أسرتها في البصرة 4 آب الماضي.

ووفقاً لما تداول في وقتها، فإن روايات زملائها بكونها لم تكن تعاني أيَّ مشاكل نفسية زاد من غموض طبيعة الوفاة، بينما زادت تسريبات من تقرير الطب الشرعي من تلك الشكوك بسبب طبيعة الجروح في جثة الراحلة.