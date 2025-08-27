قضية الطبيبة بان تعود للواجهة.. 6 نواب يصدرون 3 توصيات بعد "مخالفات" برلمانية (وثيقة)

شفق نيوز- بغداد

قدم ستة أعضاء في مجلس النواب العراقي، ثلاث توصيات إلى رئيس المجلس بحق النائب نيسان عبد الرضا الصالحي متهمين اياها بمخالفة ضوابط اللجنة المشكلة لمتابعة الإجراءات التحقيقية بقضية الطبيبة بان زياد في محافظة البصرة أقصى جنوب العراق.

وبحسب وثيقة تنشرها وكالة شفق نيوز أدناه، فقد شخّص النواب مخالفات على النائب نيسان، تبدأ بذهابها "منفردة" إلى البصرة و"التصريح المسبق" بنتائج التحقيق دون سند قانوني و"استهداف محافظ البصرة للابتزاز".

ووفقاً لذلك، أوصى النواب بمفاتحة لجنة حقوق الانسان النيابية باستبدال النائب وإحالتها إلى لجنة السلوك النيابي وتكليف الدائرة القانونية بإقامة الشكوى ضدها لقيامها بالقذف والتشهير بسمعة مجلس النواب.

ووقع على الوثيقة النواب كل من علي حسن، ومحمود نوري، وعدي عواد، ومقدام محمد، وهيثم محمود، وعلاء سكر.

وكان مجلس القضاء الأعلى، قرر في 18 آب/أغسطس الجاري، إغلاق ملف التحقيق بحادثة الطبيبة البصرية بان زياد، وأكد على أن الحادث كان انتحاراً.

وتحولت وفاة الطبيبة العراقية الشابة والمعروفة، بان زياد طارق، لقضية رأي عام في مدينتها البصرة، إذ سرعان ما انضم إليها عراقيون من مختلف أنحاء البلاد، للتشكيك في رواية انتحارها والمطالبة بتحقيق مستقل في تهمة قتل.

وفارقت الدكتورة بان، والتي كانت تقدم محتوىً طبيّاً في مواقع التواصل الاجتماعي، الحياة في منزل أسرتها بالبصرة في (4 آب/أغسطس الجاري).