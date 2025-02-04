قضى بظروف غامضة.. انتشال جثة شاب من نهر في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الثلاثاء، بانتشال جثة شاب قضى بظروف غامضة من أحد الأنهر شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الأجهزة الأمنية عثرت اليوم على جثة شاب من مواليد 1991 في نهر الوند بقضاء خانقين شمال شرقي ديالى، وهو من سكنة منطقة إمام عباس في القضاء".

وأضاف أن "العثور على جثة الشاب جاء بعد ثلاثة أيام من تبليغ عائلته عن فقدانه وهو يعاني من مشاكل عائلية ومنفصل عن زوجته ولديه طفل".

ولفت إلى أن "الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقاً لكشف ملابسات الحادث وما إذا كان عرضياً أو انتحار أو جنائياً لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها".