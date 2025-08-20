قضوا غرقاً في البحيرات.. دهوك تسجل 7 وفيات منذ مطلع 2025

شفق نيوز- دهوك

أعلنت مديرية الدفاع المدني في دهوك، يوم الأربعاء، تسجيل 7 حالات وفاة غرقاً في أنهار وبحيرات المحافظة منذ مطلع العام الحالي وحتى الآن.

وقال العقيد بيوار عبدالعزيز، مسؤول إعلام المديرية، لوكالة شفق نيوز، إن "الضحايا السبعة بينهم أربعة أشخاص قدموا من محافظات وسط وجنوب العراق بقصد السياحة، بينما الثلاثة الآخرون من ابناء محافظة دهوك".

وأضاف أن "فرق الإنقاذ وبمساندة المواطنين تمكنت من انتشال جثث معظم الضحايا فيما لا تزال جثة طفل يبلغ من العمر نحو 6 أعوام مفقودة بعد أن جرفه التيار في نهر الزاب الكبير بناحية ديرلوك شمال المحافظة قبل أكثر من شهرين".

وأشار عبدالعزيز، إلى أن "مديرية الدفاع المدني كثفت جهودها من خلال نشر فرق إنقاذ في المناطق المخصصة للسباحة، فضلا عن وضع لافتات تحذيرية وارشادات في المواقع التي تعد خطرة وغير صالحة للسباحة على خلفية حوادث الغرق التي تتكرر خلال موسم الصيف".