قضاء نينوى يستقدم مسؤولين اثنين بهيئة التصنيع الحربي وزارة التعليم العالي

شفق نيوز/ أصدرت محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة، يوم الأحد، امري استقدام بحق مسؤولين اثنين بهيئة التصنيع الحربي وزارة التعليم العالي.

وذكر بيان لهيئة النزاهة الاتحادية ورد لوكالة شفق نيوز، أن "محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة قرَّرت استقدام المدير العام لشركة الصناعات الحربيَّة - مصنع الكرامة التابع لهيئة التصنيع الحربي، عن تهمة عدم قيامه بتسليم الساحبات الزراعيَّة إلى المُستفيدين من المزارعين؛ بالرغم من مطالبة المصرف الزراعيّ للفلاحين بتسديد ما بذمَّتهم من أقساطٍ مُستحقةٍ عن تلك الساحبات".

وأضافت إنَّ "المحكمة ذاتها أصدرت أمر استقدامٍ بحقّ عميد كليَّة التربية للعلوم الإنسانيَّـة في جامعة الموصل، على خلفيَّة ارتكابه مُخالفاتٍ ماليَّـة وإداريَّـة في مشروع تجهيز ونصب منظومة كاميرات في الكليَّـة".

وتابعت ان "محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة استندت في إصدارها لأمري الاستقدام إلى أحكام المادتين (316 و340) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل".