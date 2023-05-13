قضاء في ذي قار يؤشر نقصاً بمشاريع الصرف الصحي ويطالب بـ60 مليار دينار

شفق نيوز/ أكدت الادارة المحلية في قضاء البطحاء غربي محافظة ذي قار، اليوم السبت، ان القضاء يعاني من قلة المشاريع الخدمية المتعلقة بمجاري الصرف الصحي.

وقال قائممقام القضاء، عبدالله حامد لوكالة شفق نيوز، إن "مدينة البطحاء الواقعة غربي محافظة ذي قار شهدت نصب أول محطة مجاري للصرف الصحي عام 2021"، لافتا إلى أن "مجاري الصرف الصحي تشكل حالياً مانسبته 7% من حاجة القضاء لهكذا مشروع مهم".

وبين حامد، ان "الإدارة المحلية في البطحاء لن تستطيع إكمال تعبيد طرقها بسبب عدم وجود مجاري للصرف"، مشيراً إلى أن "إكمال مثل هكذا مشاريع خدمية مهمة بحاجة إلى اكثر من 60 مليار دينار عراقي".