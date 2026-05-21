قضاء في الديوانية: شح المياه قلص الزراعة وتسبب بنزوح 35% من سكان الريف

شفق نيوز- الديوانية

كشف قائممقام قضاء البدير في محافظة الديوانية علي حسين المحنة، يوم الخميس، أن القضاء تأثر بشكل كبير بالتغيرات المناخية التي انعكست بصورة مباشرة على الزراعة ومياه الشرب والخدمات الأساسية، مبيناً أن المساحة الزراعية في القضاء تتجاوز مليون دونم، إلا أن المستغل منها حالياً لا يتعدى 12 ألف دونم فقط.

وقال المحنة لوكالة شفق نيوز، إن "شح مياه الشرب تكاد تكون المشكلة الرئيسية في القضاء، رغم الجهود المستمرة التي تبذلها الإدارة المحلية وعلى مدى عدة أيام لمعالجة مشكلات نهر الدغارة وتحسين الإطلاقات المائية".

وأضاف أن "القضاء شهد خلال السنوات الخمس الماضية نزوح نحو 35% من سكان القرى والأرياف باتجاه مركز القضاء، ما أدى إلى إنشاء أحياء زراعية موازية للأحياء التابعة للبلدية، وهذه المناطق الجديدة تحتاج إلى خدمات واسعة ومتعددة".

وأوضح أن "أبرز أسباب النزوح تتمثل بشح المياه، وضعف تجهيز الكهرباء، ووجود طرق غير معبدة، فضلاً عن النقص في المدارس"، مشيراً إلى أن "القضاء عمل خلال السنتين الماضيتين على تنفيذ خطة خدمية شملت تعبيد عدد من الطرق في القرى والأرياف، إلى جانب إنشاء مشاريع للمياه".

وأكد أن "القضاء لا يحتوي حالياً على مدارس طينية، وهناك تقدم ملحوظ في القطاع التربوي بدعم من الإدارة المحلية في المحافظة ومجلس المحافظة".

ويضرب التغير المناخي العراق بقوة خلال الأعوام القليلة الماضية وبصورة غير معهودة، حيث يعد خامس الدول الأكثر تضرراً من التغيرات المناخية العالمية وفق وزارة البيئة العراقية والأمم المتحدة.

ويفقد العراق سنوياً 100 ألف دونم (الدونم 1000م مربع)، جراء التصحر، كما أن أزمة المياه تسببت بانخفاض الأراضي الزراعية إلى 50% وفق تصريحات رسمية.

ووفقاً لتقديرات منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" التابعة للأمم المتحدة، فقد باتت مساحات الغابات في العراق لا تشكل سوى 8250 كيلومتراً مربعاً، أي ما نسبته 2% من إجمالي مساحة البلاد.