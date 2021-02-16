قضاء ذي قار يصدر حكما بالإعدام على متهم بالإرهاب من الأنبار

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات ذي قار، اليوم الثلاثاء، أحكاما مختلفة بحق مدانين بقضايا إرهابية في البلاد.

وأبلغ مصدر وكالة شفق نيوز، أن "محكمة الجنايات في منطقة استئناف ذي قار حكمت بالإعدام شنقا حتى الموت على متهم من اهالي الأنبار تمت إدانته بقضايا الهجوم على القوات الأمنية ومقتل العديد منهم".

وأضاف، أن "الهيئة أصدرت حكما بالمؤبد 3 مرات على متهم من اهالي العاصمة بغداد تمت إدانته بالاشتراك بتنفيذ هجمات ارهابية على المواطنين".

وبين المصدر، أن "الأحكام صدرت استنادا لإحكام المادة الـ 4 من قانون مكافحة الإرهاب".