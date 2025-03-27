قضاء جنوبي العراق ينفق 300 مليار دينار على المشاريع.. هذه تفاصيلها

شفق نيوز/ كشف الإدارة المحلية بقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار جنوبي العراق، يوم الخميس، عن عدد المشاريع المنفذة في القضاء منذ عام 2021 ولغاية عام 2024، فيما أفصح مصدر مطلع عن القيمة المالية لهذه المشاريع.

وذكر قائممقام القضاء، حيدر غالب، لوكالة شفق نيوز، أن "عدد المشاريع المنفذة في القضاء منذ عام 2021 ولغاية 2024 بلغت 118 مشروعاً غالبيتها كانت خدمية للمواطنين".

وأضاف غالب، أن "قطاع البلدية شهد تنفيذ 60 مشروعاً توزعت بين أعمال مشاريع الأمانة العامة لمجلس الوزراء/صندوق إعمار ذي قار ومشاريع تنمية الأقاليم، بعضها اكتمل العمل فيه وبعضها في طور العمل بلغت نسب الإنجاز فيه 80%".

وتابع: "أما في قطاع الطرق فقد تم تنفيذ ما يقارب الـ60 كم و3 جسور ضمن الخطط المقترحة لإدارة القضاء، وكذلك مشروع مجسرات الشطرة الكبير".

وعن قطاع الصحة، أوضح، أن "هناك عمل في 9 مؤسسات صحية، 5 منها دخلت الخدمة أما المتبقي منها فهي في طور إكمال العمل وقد توزعت ما بين تنمية الأقاليم ومشاريع وزارية".

وأكد قائممقام الشطرة، أن "قطاع الكهرباء شهد تنفيذ بحدود 6 مشاريع، وقد تضمنت أعمال الكهرباء والتجهيز، إضافة لتجهيز آليات تخصصية لمراكز الصيانة".

وبين، أن "مجال التربية يأتي في المرتبة الثانية بعدد المشاريع المنفذة في القضاء، حيث بلغت 30 مشروعاً تمثلت بإنشاء مدارس وتوزعت بين مشاريع صندوق إعمار ذي قار والمدارس الصينية وتنمية الأقاليم، وتم تسلم بعض المدارس والبعض الآخر في طور إكمال العمل فيه".

ولفت إلى أن "قطاع الماء يشهد حالياً وجود 5 مشاريع يتم العمل بها، إضافة لمشروع مجاري الشطرة الكبير وهو من المشاريع الوزارية"، مبيناً أن "في قطاع التعليم العالي هناك مشروعين يتم العمل فيهن حالياً ضمن أعمال مقري جامعة الشطرة الداخلي في القضاء والخارجي على الطريق العام بين الشطرة والغراف".

من جانب آخر، بين مصدر مطلع للوكالة، أن "القيمة المالية للمشاريع المنفذة في القضاء منذ عام 2021 ولغاية 2024 وصلت إلى قرابة الـ300 مليار دينار".