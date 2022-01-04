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قضاء بلد يشكو من انخفاض كبير بتجهيز الكهرباء

Category: مجتـمع

Date: 2022-01-04T16:11:25+0000
قضاء بلد يشكو من انخفاض كبير بتجهيز الكهرباء

شفق نيوز/ شكت إدارة قضاء بلد جنوبي صلاح الدين من شبه انعدام للتيار الكهربائي وارتفاع كبير ببدل اشتراك المولدات الاهلية بسبب سوء التنسيق بين وزارتي النفط والكهرباء.

وقال قائممقام القضاء حيدر إسماعيل البلداوي لوكالة شفق نيوز، ان "معدل تجهيز قضاء بلد بالكهرباء قليل جدا ولم يصل الى نصف تجهيزنا في ذروة حر الصيف؛ اذ كان معدل التجهيز اليومي 14 ساعة وحاليا لا يتجاوز 6-7 ساعات لاسباب كثيرة".

وأوضح ان "نقص التجهيز الكهربائي رافقته مشاكل كبيرة تسببت بها وزارة النفط بعد تقليل حصص المولدات الاهلية من مادة الكاز من 40 لترا للكي في الواحد الى 10 لترات ما تسبب بارتفاع أسعار الاشتراك بالمولدات الاهلية وسط استياء شعبي من أعباء اقتصادية اضرت بشرائح المجتمع التي تتصدرها الطبقات محدودة الدخل والمستوى المعيشي دون المتوسط".

وحمّل البلداوي، وزارتي الكهرباء والنفط، "مسؤولية مشاكل ملف الكهرباء في بلد وانعكاساته السلبية على المواطنين بسبب سوء التنسيق بين الوزارتين مع انخفاض درجات الحرارة وموجات البرد القارص".

ودعا قائممقام بلد وزارتي النفط والكهرباء الى "حلول ومعالجات عاجلة تنقذ المواطنين من أعباء معيشية جديدة خارج قدراتهم وطاقاتهم الاقتصادية".

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