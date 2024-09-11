قضاء الأنبار يحكم بالمؤبد بحق تجار مخدرات

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات الانبار، يوم الأربعاء، حكما بالسجن المؤبد بحق اثنين من تجار المخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المدانين ضبط بحوزتهما خمسة وعشرين الف حبة من مادة المثيل امفيتامين المخدرة".

وأضاف أن "الحكم صدر وفقاً لأحكام المادة 28/اولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".

وأول أمس الإثنين، جدد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، دعوته لعقد تحالف إقليمي دولي ضد المخدرات، موجهاً بشمول حالات الإخبار عن جرائم المخدّرات وضبط المواد المخدرة بآلية المكافآت.

وقال السوداني، إن "آفة المخدرات تنامت بشكل غير مسبوق في العقدين الأخيرين، وإن مكافحتها تماثل الحرب ضد الإرهاب".

كما طلب من رئيس الجمهورية المصادقة على أحكام الإعدام ضد المدانين بجرائم على صلة بهذا الملف.

وتشير إحصاءات منسوبة إلى وزارة الداخلية حول حجم المخدرات في العراق خلال 2023، إلى وجود أكثر من 17 ألف متهم بالحيازة خلف قضبان السجون، وأن نحو 50 في المائة من الشباب يتعاطون المخدرات بطريقة وأخرى، إلى جانب 121 متاجراً أجنبياً في السجون العراقية.

وضبطت الداخلية خلال العام نفسه نحو 15 طناً من المؤثرات العقلية وأكثر من 3 أطنان من حبوب الكبتاغون وأنواع أخرى من المواد المخدرة.