قضاء الزبير يكشف عن عدد ضحايا الألغام غير المنفلقة

شفق نيوز/ كشف قائممقام قضاء الزبير بمحافظة البصرة، عباس ماهر، اليوم الأحد، عن عدد الوفيات في القضاء بسبب الألغام غير المنفلقة خلال الـ10 سنوات الأخيرة.

وقال ماهر لوكالة شفق نيوز؛ إن "هناك منظمتين دوليتين مختصتين بازالة الألغام غير المنفلقة من دولتي النرويج والدنمارك تعملان في الزبير على إزالة هذه الألغام"، لافتا إلى أن "عقود هاتين المنظمتين تحدد سنويا وتعملان وفق إبلاغ المواطنين عن الحالات المشبوهة".

وبين، أن "ادارة القضاء محرومة من استخدام 40 مليون متر مربع من الأراضي بسبب انتشار الألغام فيها ووضع علامات تعريفية عليها بأنها مناطق ملغومة".

واضاف، ان "هذه الألغام غير المنفلقة تسبب بمقتل 235 شخص على مدى الـ10 سنوات الماضية".

وتعتبر الألغام غير المنفلقة من مخلفات الحرب العراقية الكويتية، حيث تبادل الطرفين العراقي والأمريكي زرع الألغام في المنطقة لمنع تقدم طرف على حساب الآخر.