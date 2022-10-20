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قضايا متعلقة بمطار بغداد.. صدور أمر قبض بحق مسؤولين كبيرين في وزارة النقل

Category: مجتـمع

Date: 2022-10-20T11:24:33+0000
قضايا متعلقة بمطار بغداد.. صدور أمر قبض بحق مسؤولين كبيرين في وزارة النقل

شفق نيوز/ كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة يوم الخميس، عن صدور أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ مسؤولين اثنين في وزارة النقل؛ لإضرارهما العمديِّ بمصالح الجهة التي يعملان فيها.

وذكرت الدائرة في في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن القضية تمت أحالتها إلى القضاء، مشيرة إلى أنَّ محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ مدير الشركة العامَّة لخدمات الملاحة الجويَّة الأسبق والمدير العام الأسبق لدائرة العقود والتراخيص فيها؛ لإقدامها على ارتكاب مُخالفاتٍ في التعاقدات المُبرمة كافة مع شركة " سيركو" البريطانيَّة؛ لمراقبة الحركة الجويَّـة العراقيَّـة. 

وأوضحت الدائرة؛ أنَّ أمر القبض والتفتيش، الذي صدر بحقِّ المُتَّهمين اللذين يشغلان حالياً منصبي المُدير العام للدائرة القانونيَّة في وزارة النقل، والمدير العام للدائرة الإداريَّة والماليَّة والقانونيَّة في المجمع العلميِّ العراقيِّ، جاء وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات.

من الجدير بالذكر أنَّ هيئة النزاهة الاتحاديَّة أعلنت في الثاني والعشرين من آب الماضي عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ المُتَّهمين المذكورين في القضيَّة نفسه

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