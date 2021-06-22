قضاة وموظفون يحتجون على "التطاول والتهجم" ضد رئيس محكمة ذي قار

شفق نيوز/ نظم قضاة وموظفو محكمة استئناف ذي قار الاتحادية، يوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مبنى المحكمة استنكارا للتهجم على رئيس المحكمة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن عشرات القضاة والموظفين أدانوا التطاول على رئيس المحكمة من قبل عوائل ذوي ضحايا التظاهرات في المحافظة ومحاولة التهجم عليه أثناء لقائه بهم.

وذكرت مصادر مطلعة لشفق نيوز، أن "موظفي محكمة الاستئناف، سيباشرون يوم غد الأربعاء بالدوام الرسمي، دون تقديم أي خدمة للمراجعين للمحكمة ".

ولفتت المصادر إلى أن "توجيهات قضائية صدرت بصورة عاجلة لتعزيز القوات العسكرية المحيطة بالمحكمة تحسبا لأي طارئ تزامنا مع عقد رؤساء الجنايات والادعاء العام وغالبية الجهات القضائية داخل المحكمة اجتماعاً عاجلاً، لم تعرف نتائجه حتى الآن".

وكانت وكالة شفق نيوز قد حصلت في وقت سابق على فيديو مسرب من لقاء لعدد من أهالي ضحايا التظاهرات برئيس محكمة استئناف ذي قار الاتحادية، واتهم الأهالي رئيس المحكمة بأنه يتلقى أوامره من بعض زعماء الأحزاب والكتل السياسية وأن القرار القضائي مسيس وغير مستقل.