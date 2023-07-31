قضاة وقادة أمنيون يجتمعون لمعالجة "التلاعب" بقيمة الدينار وملاحقة المتورطين

شفق نيوز/ عقد قضاة عراقيون وقادة أمنيون، يوم الإثنين، اجتماعاً في مقر مجلس القضاء الأعلى لوضع آليات لمعالجة "التلاعب" بقيمة الدينار العراقي وملاحقة المتورطين بذلك.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الاجتماع ضم كل من رئيس جهاز الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي وقضاة التحقيق الاوائل لمحاكم تحقيق الكرخ الثانية والثالثة ومحكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة والجريمة الاقتصادية، إضافة إلى كل من رئيس جهاز الامن الوطني ووكيل وزير الداخلية لشؤون الاستخبارات".

وتم خلال الاجتماع مناقشة افضل السبل والاليات الكفيلة بمعالجة ظاهرة التلاعب بقيمة الدينار العراقي مقابل الدولار بما يكفل الحد منها وملاحقة المتورطين فيها وفقا للقوانين النافذة، بحسب البيان.

واليوم الإثنين، أعلن مجلس القضاء الأعلى القبض على متهمين يقومون بنشاطات مصرفية مشبوهة.

واشار الى ان "المتهمين اعترفوا بقيامهم باتخاذ شركات ممارسة اعمال تجارية كغطاء لتهريب العملة الى خارج العراق وتم مداهمة هذه الشركات بمناطق متفرقة من بغداد وتم ضبط مبالغ مالية تقدر بخمسة عشر مليون دولار وتم ايداعها لدى البنك المركزي بعد قيام مكتب مكافحة غسل الاموال بتقديم تقاريره المتضمنة وجود شبهات غسل اموال بطريقة احتكار عملة الدولار بهذه الطريقة".