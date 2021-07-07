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"قصيدة كهرباء" تتسبب بإعفاء الحلبوسي وتبعده لأقصى غربي العراق

Category: مجتـمع

Date: 2021-07-07T09:50:58+0000
"قصيدة كهرباء" تتسبب بإعفاء الحلبوسي وتبعده لأقصى غربي العراق

شفق نيوز/ أفاد مسؤول في مديرية تربية الأنبار غربي العراق، اليوم الأربعاء، بصدور أمر إعفاء مدير مدرسة من منصبه ونقله إلى منطقة حدودية، بسبب قصيدة انتقد خلالها ضعف تجهيز الكهرباء في المحافظة.

وقال المسؤول لوكالة شفق نيوز، طالباً عدم ذكر اسمه، إن "مدير تربية محافظة الأنبار نافع الدليمي، أصدر أمراً يقضي بإعفاء مدير مدرسة الشمس المشرقة الإبتدائية للبنين احمد زكروط الحلبوسي، والواقعة في مدينة الفلوجة من منصبه ونقله الى الحدود السورية"، مبيناً أن القرار اتخذ "على خلفية انتقاده رداءة خدمة الطاقة الكهربائية والقائمين عليها في الأنبار".

وأوضح المصدر، أن "مدير المدرسة المعفي من منصبه، هو شاعر وناشط مدني في الأنبار، وانتقاده جاء عن طريق قصيدة نشرها على منصة فيسبوك، ما دفع السلطات المتنفذة في الأنبار، لتوجيه امر بإعفاءه ونقله إلى قضاء القائم الحدودي مع سوريا غربي البلاد".

وكالة "شفق نيوز"، تواصلت مع مدير المدرسة المعفي، أحمد زكروط الحلبوسي، وقال "نشرت قصيدة على فيسبوك، انتقدت خلالها سوء خدمة تجهيز الطاقة الكهربائية، ما أثار غضب بعض أعضاء أحد الاحزاب السياسية، والذين تسببوا باعفائي ونقلي إلى القائم".

وأوضح الحلبوسي، أن "نائب محافظ الأنبار للشؤون الفنية جاسم العسل، قام بتقديم شكوى ضدي بسبب القصيدة، وقام بالتواصل مع مدير تربية الأنبار نافع الدليمي، واستدعاني الأخير إلى مكتبه ليستفسر مني حول الموضوع، ومن ثمها وجه باعفائي ونقلي إلى مدرسة بقضاء القائم، وإحالتي إلى مجلس تحقيقي، وتم تنفيذ الأمر ظلماً واجحافاً".

وأضاف الحلبوسي، أن "القصيدة كانت تخص الكهرباء، والتربية ليست لها علاقة ولم أمس الكوادر التربوية او واقعها بشيء، لذا أطالب بإلغاء الأمر وأن يكون لنقابة المعلمين في الفلوجة دور بقول كلمة الحق وإسترجاع حقي".

من جهته قال مدير قطاع الفلوجة لنقابة المعلمين، ربيع عباس، إن "المسألة سياسية وليست تربوية، لذا لا علاقة لنا بالأمر"، وقال أيضاً "ليس هناك شيء اسمه حرية التعبير، فالقوي هنا يأكل الضعيف".

وأضاف عباس، لوكالة شفق نيوز"، "موقفنا مع المدير الذي تم إعفاءه، لكن بما أن المسألة ليست تربوية، فليس لنا علاقة بها، كونها سياسية ويتم حلها فيما بينهم".

وكان مدير المدرسة المعفي والشاعر أحمد زكروط الحلبوسي، قد قال في قصيدته الشعبية التي كتبها باللغة الدراجة التي تسببت بإعفاءه ونقله

 

الما يكدر عليها خليها يتجنب.. الناس من اللهيب هواي تتكلب

ترى الما ينتل بالغيره لا يغتاظ .. لو جوه ضغط ماراح يتكهرب

شكم تيل بطرفكم حضرة المسؤول.. لو كلهن احطهن بيك ما يخرب

 

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