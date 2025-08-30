"أقصى غاية الجودِ".. جد يضحي بنفسه لإنقاذ حفيديه من الغرق في كركوك

كركوك- شفق نيوز

نال رجل مسن أعلى مراتب التضحية والإيثار عندما فدى نفسه في سبيل إنقاذ حفيديه من الغرق، ليكون مصداقاً من مصاديق قول الشاعر "والجود بالنفس أقصى غاية الجود".

ويروي مصدر طبي تفاصيل مصرع ذلك الرجل وانتشال جثته من قبل فرق الشرطة النهرية بعدما تمكن من إنقاذ حفيديه، ولكنه أخفق في النجاة بنفسه بحادثة مأساوية وقصة مؤثرة تترك وقعها بالنفوس.

ويقول المصدر لوكالة شفق نيوز إن "عائلة كانت في نزهة قرب نهر الزاب في قضاء الدبس شمال غربي كركوك، عندما جرف تيار الماء حفيدين من العائلة أثناء سباحتهما، ما دفع جدهما إلى القفز في النهر لإنقاذهما".

ويضيف أن "الرجل نجح في إنقاذ الشابين وإيصالهما إلى الضفة بأمان، لكنه لم يتمكن من مقاومة تيار الماء القوي أثناء محاولته العودة، لتفشل محاولات فرق الشرطة النهرية في إنقاذه باللحظة الأخيرة".

وواصلت فرق الإنقاذ النهرية عمليات البحث لمدة 24 ساعة متواصلة حتى عثرت على جثة الجد، ليتم نقلها إلى دائرة الطب العدلي تمهيداً لتسليمها إلى ذويه ومواراتها الثرى، وفقا للمصدر.

وكان مصدر أمني، قد أفاد مساء أمس الجمعة، بوقوع حادث غرق مأساوي في نهر الزاب ضمن قضاء الدبس شمال غربي كركوك، أسفر عن وفاة شخص وإنقاذ اثنين آخرين من أفراد عائلته.

وأخبر مصدر مسؤول في الشرطة النهرية، وكالة شفق نيوز، بأن "فرق الغواصين تمكنت بعد ساعات من البحث المتواصل من انتشال جثة الرجل الغريق، فيما تم إنقاذ شخصين آخرين من العائلة نفسها"، مبيناً أن الحادث وقع نتيجة السباحة في منطقة غير مؤمنة وتشهد تيارات مائية قوية.

وبحسب المصدر فإن "هذه الحادثة ترفع عدد حالات الغرق المسجلة في كركوك منذ مطلع العام الحالي إلى ست حالات، معظمها وقعت في الأنهار والمسطحات المائية غير المخصصة للسباحة".

وأضاف أن الشرطة النهرية والدفاع المدني مستمران في تكثيف حملات التوعية وتحذير الأهالي من مخاطر السباحة في المواقع غير الآمنة.