"قصف كورمور".. القبانجي: كوردستان جزء من العراق ونخشى انتقال المسيرات لمحافظات أخرى

شفق نيوز- النجف

شدد إمام وخطيب صلاة الجمعة في محافظة النجف، صدر الدين القبانجي، يوم الجمعة، على تحرك الحكومة الاتحادية للتحقيق في عملية قصف حقل كورمور الغازي في السليمانية، مؤكداً على أن إقليم كوردستان جزء من العراق، فيما وصف الحفل الغنائي الأخير في بغداد بأنه "تسفيه وليس ترفيه".

وقال القبانجي خلال خطبة الجمعة التي تابعتها وكالة شفق نيوز، تعليقاً على قصف حقول الغاز في السليمانية، إن "قصف حقول الغاز في السليمانية وانقطاع التيار الكهربائي بشكل تام قضية يجب على الحكومة الاتحادية أن تتحرك بشأنها، حيث إن كوردستان هي جزء من العراق".

وأضاف: "إذا سكتنا عن ذلك سوف تنتقل هذه الطائرات المسيرة إلى محافظات أخرى"، مؤكداً "ولهذا نناشد الحكومة الاتحادية أن تتحرك لكشف الجهات التي قامت بهذا الأمر واتخاذ الإجراءات القانونية".

وفي شأن محلي آخر، اعتبر القبانجي أن تأسيس المجلس السياسي الوطني "خطوة بالاتجاه الصحيح، حيث إن السنة شكّلوا مجلساً سياسياً وطنياً على غرار الإطار التنسيقي".

وتابع: "نحن نعتقد أنها خطوة لتوحيد الصف السني حينما يعمل هذا المجلس على توحيد الموقف والمشاركة السياسية في بناء العراق الموحد".

وفي الشأن الخارجي، أشار إلى أن العلويين في سوريا يتعرضون إلى "اضطهاد وقمع طائفي"، مناشداً الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي التي تضم 57 دولة إسلامية لمعالجة هذا الأمر.

وطالب الدولة العراقية بأن تقف "لمعالجة ومكافحة هذا القمع الطائفي، والعراق قادر على ذلك، حيث إنه يعطي مساعدات إلى نظام سوريا الحالي".

وفيما يخص الحفل الغنائي الأخير في العاصمة بغداد، قال القبانجي: "عُقد في بغداد محفلاً راقصاً ماجناً لمطرب سوري. البعض يدعي أن هذه الحفلات هي ترفيه، وفن، وحرية في التعبير، نحن مع الترفيه ولكن لسنا مع التسفيه. الإسلام يريد ترفيها عبر السياحة، والسفر، والرياضة، ومجالس المؤمنين، والزيارات".

وأضاف: "الإسلام مع الترفيه وليس مع التسفيه والانحراف، حيث هناك ترفيه بنّاء وهناك ترفيه هدّام، والإسلام مع الفن النافع وليس الفن الضار".