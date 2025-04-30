قصفه البريطانيون وتواجد فيه "علي كيمياوي".. البصرة تشيد "دار الحنان" بموقع شهير

شفق نيوز/ وافق محافظ البصرة أسعد العيداني، على طلب دائرة الصحة بإنشاء مشروع مستشفى تخصصي للأمراض العقلية تحت أسم "دار الحنان"، بهدف رعاية المعاقين ذهنياً وشديدي العوق الذين تفتقر المحافظة لمؤسسات متخصصة تهتم بهم، في موقع بريد القبلة والذي كان حاضراً في ذاكرة البصريين.

وجاء في وثيقة رسمية وردت لوكالة شفق نيوز، أن "المشروع يُعد من الضرورات الملحة نظراً لزيادة أعداد المحتاجين لهذا النوع من الرعاية، وعدم وجود دار مشابهة ضمن مشاريع المحافظة الحالية".

وأشارت إلى أن "المشروع سيسهم في توفير بيئة علاجية متقدمة تحت إشراف طبي متخصص، ما يعزز من فرص شفاء المرضى النفسيين بشكل أسرع وأكثر فاعلية".

وحددت الوثيقة، جملة من أهداف المشروع، أبرزها تقديم رعاية طبية متخصصة، و الحد من العنف الأسري والسلوكيات الضارة المرتبطة بالاضطرابات النفسية، وتوفير علاج دائم مع متابعة مستمرة، ودعم المجتمع من خلال رفع الوعي حول الأمراض النفسية، وتطوير الجانب الأكاديمي والبحثي في مجال الطب النفسي".

يذكر أن "بريد القبلة" كان شاخصاً في زمن النظام السابق للعراق كمركز للاتصالات و المعلومات، وتعرض بعد السقوط في العام 2003 إلى قصف بريطاني أدى إلى هدمه، وبقي منذ ذلك الحين وحتى اليوم مهدماً وتسكنه العوائل الفقيرة بداعي المنازل العشوائية.

ويتداول البصريون، رواية يؤكدون فيها أن علي حسن المجيد الملقب بـ(علي كيمياوي) ابن عم رئيس النظام السابق للعراق صدام حسين، كان قد تواجد في هذه المبنى قبل القصف البريطاني.