قصر الثقافة والفنون في كركوك الأول على قصور العراق

شفق نيوز - كركوك

أعلن قصر الثقافة والفنون في كركوك، يوم الخميس، إحرازه درجة الامتياز على مستوى القصور والبيوت الثقافية في وزارة الثقافة والسياحة والآثار في العراق.

وصرّح مدير القصر، يوسف طيب صالح لوكالة شفق نيوز، بأن هذا الإنجاز يأتي ثمرةً للجهود المخلصة والعمل المتواصل الذي بذله الكادر الوظيفي، وبمساندة الأصدقاء والمثقفين في محافظة كركوك.

وأكد، أن هذا الإنجاز جاء نتيجة التعاون البنّاء وروح الفريق الواحد، والالتزام العالي بأداء الرسالة الثقافية، بما أسهم في تعزيز الحراك الثقافي وترسيخ حضور كركوك الثقافي على المستوى الوطني.

وتابع صالح القول، إن هذا الإنجاز يُعد إنجازًا للمحافظة بأكملها، ولكل مثقفيها وكتّابها وأدبائها وفنانيها، وحافزًا لمواصلة العمل الثقافي بروح الشراكة والمسؤولية.