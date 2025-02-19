قصة نجاح من قلب بغداد.. "رزان" وأطباقها الشهيرة (صور)

شفق نيوز/ الطباخة "رزان" من منطقة البتاوين في قلب العاصمة بغداد، تمثل قصة نجاح استثنائية لشابة أطلقت شغفها في الطهي لتؤمن مصدر رزقها، وتحقق حلمها على مدار عشر سنوات من العمل المستمر.

تروي رزان، التي بدأت عشقها للطهي منذ صغرها قائلة لوكالة شفق نيوز: "منذ كنت صغيرة، كنت أحب الطبخ وكان هدفي الأساسي هو تطوير نفسي حتى أتمكن من تأمين تكاليف المعيشة".

بدأت رزان بعربة صغيرة لبيع الأطعمة، وبعد ذلك طورت نفسها بشكل كبير واستأجرت محلاً شعبياً في منطقة البتاوين، حيث أصبحت تقدم وجبات لذيذة يحبها أهل بغداد والمناطق المجاورة.

وتعتبر رزان أن الأكلات الشعبية هي أساس نجاحها، حيث تخصصت في تقديم أشهر الأطباق مثل أسماك "الجري والزوري، والتمن الأحمر، والدولمة، والباچه، والتشريب".. "هذه الأطباق هي ما يحبها أهل المنطقة ويطلبونها بشكل دائم"، تقول رزان.

وبعد عشر سنوات من العمل المتواصل، أصبحت رزان معروفة في منطقتها، حتى أن زبائنها من بغداد ومناطق أخرى يأتون خصيصاً لتذوق أطعمتها الشهية.

"الناس يحبوني ويحترمونني، وأشعر بالفخر عندما يأتي الزبائن من مناطق بعيدة، ويشيدون بجودة الطعام الذي أقدمه"، تضيف رزان.