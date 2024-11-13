قسم الرصد يستبعد وقوع هزة ارضية "مدمرة" في العراق

شفق نيوز/ استبعد مدير قسم الرصد الزلزالي علي عبد الخالق، يوم الأربعاء، حصول هزة ارضية "ذات طابع تدميري" في العراق بالوقت الحالي او المستقبل القريب.

وقال في تصريح صحفي اليوم، إن هنالك نشاطا يوميا مسجلا في مناطق كلار وخانقين وحلبجة، وهو عبارة عن نشاط زلزالي خفيف وهزات ارضية لا يشعر بها المواطنون، لكنها تسجل من قبل اجهزة الرصد الزلزالي.

وأضاف "سجلنا نشاطا في شمال نينوى وسنجار وتلعفر، وهو عبارة عن هزات أغلبها ضعيفة لا يشعر بها المواطنون".

ونوه عبد الخالق، إلى أنه "من المتوقع استمرار النشاط الزلزالي على ماهو عليه حسب تحليل الاجهادات وحركة الصفائح والنشاط الزلزالي على الصدوع والفوالق الموجودة".