قرّاء المقاييس الكهربائية في كركوك يتظاهرون للمطالبة بتثبيتهم على الملاك

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من موظفي عقود الكهرباء قرّاء المقاييس في كركوك، يوم الثلاثاء، مطالبين رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بتثبيتهم على الملاك الدائم كونهم ضمن الموازنة العامة للبلاد ويوجد غطاء مالي لهم.

وقال أحد موظفي العقود من قرّاء المقاييس ويدعى حسين خليل، لوكالة شفق نيوز، إن "نحو 350 منتسبا من عقود كهرباء كركوك من قرّاء المقاييس نظموا تظاهرة سلمية أمام دائرة توزيع كهرباء كركوك مطالبين دائرة توزيع كهرباء كركوك وكهرباء الشمال بالتدخل لحسم موضوع تثبيتنا على الملاك الدائم حيث مضى على التعاقد معنا نحو خمس سنوات".

وأضاف أن "موظفي عقود قرّاء مقاييس وزارة الكهرباء وبعد مرور أكثر من خمس سنوات على خدمتهم، لا يزالون مهمشين بالرغم من تضمينهم في موازنة 2023 إلا أنه تم اقصاؤهم من الموازنة، بالرغم من تأكيد رئيس مجلس الوزراء انهم مُثبّتون منذ عام 2023 كما جاء في جلسة مجلس الوزراء في الأسبوع الماضي".

وتابع خليل أن "رسالة الموظفين ان يتم اصدار امر التثبيت بعد وجود غطاء مالي في الموازنة العامة، ولكن هناك أحاديث تدور أنه تم استبدال اسماء عقود المقاييس بآخرين".

وفي السياق قال متظاهر ثان ويدعى عباس حسين لوكالة شفق نيوز، إن "مطلبنا واضح وهو إصدار أمر التثبيت، اليوم نتظاهر وغدا سيكون اعتصام مفتوح نريد حقوقنا المسلوبة نريد التثبيت".

وتابع: "نحن نعمل منذ اكثر من خمس سنوات وحقنا موجود، ولكن هناك من يحاول أكل حقوق قرّاء المقاييس الكهربائي في وزارة الكهرباء"، مطالبا بتدخل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في هذا الموضوع.