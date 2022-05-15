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قرية تهدد بإغراق ذي قار بمياه "المجاري": ضعوا حلاً عاجلاً وتفادوا العنف

Category: مجتـمع

Date: 2022-05-15T14:05:59+0000
قرية تهدد بإغراق ذي قار بمياه "المجاري": ضعوا حلاً عاجلاً وتفادوا العنف

شفق نيوز/ هدد مواطنون في قرية "البو عظم" جنوبي ذي قار، يوم الأحد، بإغراق المحافظة بمياه المجاري، بسبب عدم وضع حل لمشكلات التلوث لديهم جرائها.

وقرر أهالي القرية، بحسب عدد منهم تحدثوا لوكالة شفق نيوز، "اللجوء إلى استخدام طرق العنف مع الحكومة المحلية والمتمثلة بقطع الشوارع، حيث سيتم قطع طريق (الناصرية _ سوق الشيوخ).

وكذلك قرر أهالي القرية، جلب آليات عملاقة لإغلاق (محطة المجاري والأنبوب الممتد من الشامية إلى المناطقهم، لكي يغرق صوب الشامية بطفح المجاري، حتى يكون هناك إحساس بمعاناة أبناء القرية".

وأكد متحدثون، أن "هذه القرارات تأتي بسبب تجاهل الجهات الرسمية لهم، وعدم زيارة قريتهم للاطلاع على سوء وضع أهلها".

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