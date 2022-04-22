قريب له اختطفه من أجل الأموال .. اعتقال قاتل الطفل في كركوك

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في كركوك يوم الجمعة بالقاء القبض على قاتل طفل بعد يوم من اختطافه في أطراف مركز المحافظة.

وقال مصدر امني لوكالة شفق نيوز، ان شرطة مركز (ازادي) في كركوك وخلال عمليات ملاحقة تمكنت من اعتقال قاتل طفل بعد يوم من اختطافه في حي الخضراء في كركوك.

وبين المصدر ان الطفل الضحية ابن ضابط مقدم في مكتب مكافحة اجرام بيجي، وتم اختطافه من قبل أحد أقرباء الضابط بسبب خلاف مالي بينهما وانتهى الأمر الى قتله.

وأضاف ان المتابعة الاستخبارية لشرطة كركوك قادت الى القاتل بوقت قياسي.

من جهتها قالت مديرية شرطة كركوك في بيان اصدرته اليوم حول الحادثة، إن قوات الشرطة وبالتنسيق مع قيادة شرطة محافظة صلاح الدين تمكنت من القبض على المتهم الرئيسي في محافظة صلاح الدين والذي اعترف بقيامه بعملية خطف الطفل.

وأوضح البيان أنه تم تشكيل قوة من دوريات شرطة النجدة ومكافحة اجرام ازادي ومركز شرطة تسعين ومفرزة من مديرية الاستخبارات للتحري عن محل تواجد الطفل المفقود وتبين قيام المتهم الرئيسي مع شريكه بقتله قبل يوم ورمي جثته على قارعه الطريق الحولي كركوك - سليمانية.

وتابع البيان أنه بعد استحصال موافقة قاضي التحقيق تم القبض على المتهم الثاني في محافظة كركوك وتوقيفهما وفق المادة ٤٠٦ /١/أ من قانون العقوبات العراقي وتصديق اقوالهما بالاعتراف أبتدائياً وقضائياً.

وكان مصدر أمني في كركوك قد أفاد في وقت سابق بالعثور على جثة طفل من أهالي صلاح الدين بعد يوم من اختفائه في أطراف كركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز" أن الاجهزة الأمنية عثرت على جثة الطفل ايوب احمد مهدي من مدينة بيجي في كركوك حي الخضراء بعد يوم من اختفائه.

واضاف"أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا لكشف أسباب وملابسات الحادث الغامضة".