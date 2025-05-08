قريباً.. "هاف مليون" في العراق

شفق نيوز/ تستعد سلسلة مقاهي "هاف مليون" السعودية، لافتتاح الفرع الاول لها في العراق خلال النصف الثاني من العام 2025، لتصبح بذلك، بعد "كافيه كيان"، سلسلة المقاهي السعودية الثانية التي تحضر في السوق العراقية الكبيرة.

وذكر تقرير لمنصة "أليغرا وورلد كوفي" البريطانية، وهي المنصة الرائدة بصناعة القهوة حول العالم وتتخذ من لندن مقراً لها، أن "هاف مليون"، التي تتخذ من الرياض مقرا لها، ستتفتح فرعها الأول في "مول العراق" في بغداد.

ووفق التقرير فان سلسلة "هاف مليون"، افتتحت في العام 2018 في الرياض، وتدير في الوقت الحالي 65 فرعا في السوق السعودي المحلي، بالإضافة إلى فرع واحد في لندن.

واشار الى ان "هاف مليون" سيكون لها الفرع الاول في العراق من خلال (مول العراق) في حي الدورة في بغداد، حيث من المقرر افتتاح هذا المول التجاري والترفيهي في 1 اكتوبر/تشرين الاول المقبل، والذي سيضم ايضا سلسلة المقاهي التركية (اسبرسو لاب)، بالاضافة الى علامات تجارية مهمة مثل (ماسيمو دوتي)، و(هوغو بوس)، و(ليفايز)، و(لاكوست)، و(بيرشكا)".

ولفت التقرير، الى ان خطة التوسع الخاصة بـ"هاف مليون" في الشرق الاوسط، تأتي بعدما اطلقت سلسلة "كافيه كيان" السعودية وجودها في السوق العراق في كانون الثاني/يناير 2025، وفي وقت يحاول فيه العراق تنويع اقتصادهبعيدا عن النفط نحو السياحة.

ونبه التقرير البريطاني، إلى أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اكد سابقا على الامكانات السياحية الوفيرة التي يحفل بها العراق- بما في ذلك 6 مواقع مدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، بوصفها عاملا اساسيا لجذب استثمارات اجنبية جديدة وتعزيز اعداد السياح من الخارج، في وقت تخطط الحكومة لتعزيز مساهمة السياحة في الناتج المحلي الاجمالي الوطني من 3% الى 10% خلال السنوات القليلة المقبلة، وذلك في محاولة لمضاهاة وجهات سياحية اخرى في المنطقة بما في ذلك مصر وتونس والمغرب والامارات.

وأوضح الموقع البريطاني أن العراق يحتل المرتبة ال13 من حيث اكبر مقاهي العلامات التجارية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، حيث توجد فيه اكثر من 80 فرعا، من بينها سلاسل محلية مثل "رضا علوان كوفي" و"بن البيروتي"، وشركات خليجية، بما في ذلك "شغف كوفي" الاماراتية و"دوز كوفي" الكويتية، بالاضافة الى علامات تجارية اوروبية مثل "كافيه فيرنانو 1882" الايطالية و"ميكل كوفي" اليونانية.

وفي الختام، رجح التقرير نمو سوق المقاهي العراقية بنسبة 10% خلال السنوات ال5 المقبلة، ليتجاوز 130 فرعا من العلامات التجارية البارزة مع نهاية العام 2029.