قريباً.. نقل وجبة جديدة من نازحي الهول السوري إلى الموصل

شفق نيوز/ كشف مصدر حكومي في محافظة نينوى، يوم الأربعاء، عن نقل وجبة جديدة من عائلات داعش في مخيم الهول السوري إلى مدينة الموصل شمالي العراق قريباً.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "وجبة جديدة من عائلات داعش في مخيم الهول السوري سيتم نقلها خلال الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين إلى مخيم الجدعة جنوب مدينة الموصل".

وأضاف المصدر، أن "الوجبة الجديدة تتضمن ما بين (150 – 180) عائلة من مخيم الهول"، مبينا أن "نقلهم سيكون بعد التنسيق معه الأجهزة الأمنية العراقية وإجراء التدقيق الأمني لهم".

وأوضح أن "مئات العائلات ما تزال في المخيم السوري بانتظار العودة إلى العراق"، لافتا إلى أن "أكثر من 20 ألف عراقي ما يزالون لغاية الآن في مخيم الهول".

ويسعى العراق لإغلاق مخيم الهول في سوريا الذي يؤوي عشرات الآلاف من زوجات وابناء مسلحي تنظيم داعش، ويضم أيضا مناصرين للتنظيم المتشدد، وذلك بهدف الحد من مخاطر التهديدات المسلحة عبر الحدود مع سوريا.

يذكر أن مخيم الهول يقع جنوب مدينة الحسكة السورية وتشكل غالبية سكانه من عائلات تنظيم داعش وهو تحت سيطرة وادارة قوات سوريا الديمقراطية المرتبطة بحزب العمال الكوردستاني.