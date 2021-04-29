قريباً.. إعلان خلو البصرة من التلوث الإشعاعي تماماً

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، يوم الخميس، عن إزالة التلوث الإشعاعي من 13 موقعاً في محافظة البصرة جنوبي العراق.

وقال الوكيل الفني لشؤون البيئة الدكتور جاسم الفلاحي، خلال مؤتمر عقده بمبنى محافظة البصرة، إن البصرة شهدت إعلان الكثير من المواقع التي تم استكمال تنظيفها وإزالة التلوث الإشعاعي منها.

وأضاف أن ذلك "سيشكل انطلاقة ونقلة نوعية في مجال دعم جهود محافظة البصرة لجذب الاستثمارات وتعزيز البنى التحتية وتقديم الخدمات بشكل أفضل للمواطن". مؤكدا ان الحكومة "تولي اهتماما كبيرا بمحافظة البصرة بكل قطاعاتها الخدمية وغيرها ومنها هذا الملف المهم".

وبين الفلاحي ان "هذا المنجز كان نتيجة المتابعة المستمرة من قبل الفرق الفنية الاشعاعية لغلق ملف المواقع الملوثة بعد دراسة التقارير النهائية للمسوحات الاشعاعية لتلك المواقع".

من جانبه، قال عضو هيئة المستشارين ورئيس ولجنة معالجة ملف التلوث في الوزارة، الدكتور حامد الباهلي، إن "التلوث الإشعاعي باليورانيوم المنضب هو جزء من اليورانيوم الطبيعي الموجود في الأرض وجسم الإنسان وأن مجلس الوزراء أعطى أهمية كبرى لهذا الموضوع"، لافتا الى أن الشائع في العراق هو أن الإشعاع انتشر بعد عام ٢٠٠٣ ولكن هو نتيجة الحروب السابقة.

الى ذلك، اعلن مدير مركز الوقاية من الإشعاع الدكتور صباح الحسيني، ان "الهدف الأكبر والاساس هو إعلان العراق خالٍ من الاشعاع وهذا بالتأكيد منجز وطني كبير لكل العراق والبصرة ويتناسب مع المعايير العالمية ومع مبادئ الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

فيما اكد مدير عام دائرة حماية وتحسين البيئة في المنطقة الجنوبية الدكتور وليد الموسوي، على "خلو هذه المواقع ومعالجتها بشكل صحيح باعتبارنا الجهة الرقابية"، منوها إلى أن "البراميل الموجودة في بعض المواقع تمت معالجتها ولم يبقِ سوى رفعها وبعدها سيعلن عن البصرة خالية من الإشعاع تماما".