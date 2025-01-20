قريباً.. جامعات إيرانية في العراق

شفق نيوز/ أعلن وزير العلوم الإيراني، حسين سيمايي صراف، يوم الاثنين، الاتفاق بين بغداد وطهران، على تأسيس فروع للجامعات الإيرانية في العراق.

وقال سيمايي صراف، لوكالة "تسنيم" الإيرانية، إن "البلدين اتفقا على إتمام هذه القضية في العام المقبل، ومن المقرر أن تكون هناك فروع لجامعات طهران، شريف وفردوسي مشهد في العراق."

وأضاف أن "حدائق العلوم والتكنولوجيا تعزز الحافز لبقاء الخريجين في البلاد وتقليل ظاهرة الهجرة"، مردفاً: "نسعى لتعزيز حدائق العلوم والتكنولوجيا لتسهيل الطريق نحو الاقتصاد المعتمد على المعرفة وخلق فرص العمل للشباب والخريجين وتطوير البلاد."

وأشار وزير العلوم إلى زيارته الأخيرة مع عدد من رؤساء الحدائق والجامعات إلى العراق، قائلاً: "تعد الحدائق ظاهرة جذابة للعديد من البلدان المجاورة بما في ذلك العراق، وقد زار بعض المسؤولين العراقيين حدائق العلوم في إيران وأعربوا عن رغبتهم في بناء حدائق مشابهة في البلاد.

وفيما يتعلق بتأسيس فروع للجامعات الإيرانية في العراق، قال الوزير: "تم توقيع اتفاقيات مع اثنين إلى ثلاثة جامعات لتأسيس فروع، وقد تم إنجاز جزء من العمل. وقد تعهد البلدان بإتمام هذه القضية في العام المقبل، ومن المقرر أن يكون للجامعات الإيرانية طهران، شريف وفردوسي مشهد فروع في العراق."