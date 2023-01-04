قريباً.. تاريخ الدراجات النارية بالعراق في كتاب "بوند برذرز"

شفق نيوز/ كتاب "بوند برذرز أم سي" bond brothers mc، كتاب شيق يتحدث حول تاريخ الدراجات النارية وأندية الدراجات العالمية في محاولة فريدة وأولى من نوعها في العراق والوطن العربي.

ويصنف الكتاب، على أنه محتوى وثائقي حول أندية الدراجات النارية وأهدافها وأسباب نشأتها بشكل عام، ونادي بوند برذرز بشكل خاص.

ويتناول الكتاب، بداية تأسيس هذا النادي العالمي وتطوره، وكذلك وصوله إلى العالمية بوقت قياسي، وأعمال النادي ونشاطاته.

ويعتبر هذا الكتاب، مرجعاً أو مصدراً لمحبي الاطلاع على هذا المجال، عالم أندية الدراجات النارية وقوانينها وتراثها العريق، للكاتب Zaid Potter، تصميم الغلاف (وكالة أي أم) AM Agency.

وتأسس نادي الدراجات، عام 2019 من قبل مجموعة شبان عراقيين تجمعهم هواية حب اقتناء الدراجات النارية وقيادتها.

ويّعرف "Bond Brothers" نفسه بأنه نادٍ للدراجات النارية فئة الكلاسيك، وهو عبارة عن مجموعة من الأعضاء تربطهم علاقة اخوية ومهتمين برياضة الدراجات النارية، وتحكم هذه الأخوة مجموعة من القوانين التي تنظم عمل النادي، ووضع له مفاصل ادارية تمثلت في هيئات فنية وادارية وغيرها، ورئيس للنادي ونائب للرئيس.