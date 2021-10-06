قريباً.. المباشرة بإنشاء قناة مائية بين المثنى وذي قار لإعادة إحياء آلاف الدوانم

شفق نيوز/ أعلن عضو لجنة الأمر الديواني 73 الخاص بمعالجة ملوحة نهر الفرات وزحف الكثبان الرملية في محافظات الديوانية والمثنى وذي قار، نجم عبد طارش، اليوم الأربعاء، قرب المباشرة بإنشاء قناة مائية بين محافظتي المثنى وذي قار لمعالجة آلاف الدوانم الزراعية.

وقال طارش لوكالة شفق نيوز، إن "نهر القادسية الذي قام بحفره صدام حسين في عام 1993 لمنع وصول المياه الى الاهوار لغرض تجفيفها والذي يبلغ طوله 100كم من الديوانية وحتى الناصرية، قد استمرت وزارة الموارد المائية طيلة السنوات الماضية بهدر المياه عن طريقه، رغم ان العراق حاليا يعاني من شح المياه، حيث تم تقديم مقترح من قبل عدد من أساتذة الجامعات يهدف لعدم هدر مياه هذا النهر دون الاستفادة منها".

وأضاف، أنه "تم اقتراح حفر قناة مائية بطول 33 كم وبعمق 3 متر ونصف، وعرض 10 متر وتهدف لعدم ذهاب المياه الى نهر القادسية وتجمعها في منخفض الصليبية لبث الملوحة في الأرض وجعلها غير صالحة للزراعة وبالتالي عدم الاستفادة من المياه والأرض".

وتابع، أن "القناة الجديدة سيكون امتدادها من جنوب غربي المثنى وحتى قاعدة الإمام علي عليه السلام الجوية في ذي قار وهي تهدف لخدمة 80 الف دونم زراعي وإعادة احياءها من جديد".

ولفت طارش، إلى ان "مشروع القناة الجديدة يواجه بعض العراقيل المتمثلة بأن المنطقة التي يمتد عبرها هي منطقة اثارية تاريخية او محاذية لها، لذلك سيتم حل هذا الأشكال المهم مع هيئتي آثار ذي قار والمثنى خلال أيام"، مبينا أن "عملية المباشرة بحفر القناة ستكون خلال أيام بعد الانتخابات النيابية المقبلة ".

وأوضح، أن "المبالغ المرصودة لعمل لجنة 73 من قبل أمانة مجلس الوزراء لغرض تحلية مياه نهر الفرات تصل لـ 34 مليار دينار، وان كلفة حفر القناة تتراوح بين 600 الى 800 مليون دينار عراقي ".