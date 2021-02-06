قريباً.. مشروع الكتروني هو الأول في الفرات الأوسط وجنوبي العراق

شفق نيوز/ أعلنت مديرية بلدية الناصرية مركز محافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم السبت، عن قرب افتتاح مشروع يتم تنفيذه للمرة الأولى في مناطق الفرات الأوسط والجنوب.

وقال معاون مدير البلدية حسين اجليد لوكالة شفق نيوز، إن "مشروع الاستعلامات الالكترونية والذي سيتم العمل به للمرة الأولى في مديريات بلدية الناصرية وذي قار ومناطق الجنوب والفرات الأوسط وصلت مراحل العمل به إلى 95%".

وأضاف، أن "اياماً قليلة تفصل عن افتتاح هذا المشروع المهم والذي سيطور كثيراً من عمليات المراجعة للمواطنين"، لافتاً إلى أن" المتبقي على افتتاحه فقط أضافة مقاعد لجلوس للمراجعين".

وتابع، أن "المشروع يتخلص في أن يكون سير معاملة المراجع إلكترونياً وحسب الأرقام، بعيداً عن الروتين القاتل"، مشيراً إلى أن "هناك باصات خاصة بالمراجع سيقوم بمتابعتها احد موظفي الاستعلامات من كوادر البلدية".