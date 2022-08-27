قراصنة يستولون على نظام شركة "زين" للإتصالات بالنجف ويسرقون عملاء رئيسيين

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي، يوم السبت، بأن قراصنة محترفين "هاكرز" اخترقوا نظام شركة زين للإتصالات (نظام زين كاش) في محافظة النجف وتعرض عدد من العملاء الرئيسيين للسرقة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن عملية السرقة تمت عن طريق رقم يستخدمه مصرف الرافدين بالتعاون مع شركة زين للاتصالات، وتم إقناع العملاء الرئيسيين (بحجة فرمتة النظام) وتعرضوا للسرقة بمبلغ 26 مليون دينار في محفظاتهم الخاصة .

وأضاف أن مقر شركة "زين" كان على علم بالحادث الذي تعرض له العميل الأول، ورغم ذلك لم تبلغ العملاء الآخرين بتوخي الحذر، حيث أن عملية الاختراق تمت عبر عدة ساعات وليست ساعة واحدة، وتمت سرقة العملاء بأوقات متفرقة.

وتابع المصدر بالقول، إن العملاء ممتعضون من تصرف شركة "زين" معهم وتكتمها على الحادث، خوفا من تعرض سمعتها للتشويه في سوق الاتصالات.