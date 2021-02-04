قرار نيابي "يحرم" محافظة جنوبية من مئات ملايين الدنانير

شفق نيوز/ كشف مصدر نيابي عن محافظة ذي قار، اليوم الخميس، عن الغاء صندوق اعمار المحافظة المقرر في موازنة 2021، مشيرا إلى أن ذلك حرم المحافظة من مئات ملايين الدنانير.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "رئيس اللجنة المالية هيثم الجبوري قام بإلغاء صندوق اعمار ذي قار كمنطقة منكوبة ومتضررة، دون معرفة الأسباب مستخدما صلاحياته كرئيس للجنة المالية النيابية".

واشار المصدر إلى أن "هذا الصندوق كان من المفترض أن يوفر مئات ملايين الدنانير خارج إطار موازنتها المخصصة لها في الموازنة، من الأموال التي تخصص للمناطق المتضررة في انحاء البلاد، فضلا عن نقل أموال البترو دولار للمحافظة عن طريق هذا الصندوق".

ويعتزم مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة طرح مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2021 إلى التصويت بعد إنجاز مناقشاتها داخل اللجنة المالية البرلمانية.

وأعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في وقت سابق اليوم الخميس، استمرار عمل المجلس لحين إقرار مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021.