قرار أمني يلحق أضراراً خدمية واقتصادية بـ7 وحدات إدارية في ديالى

شفق نيوز/ رأى مسؤول محلي في ديالى اليوم الخميس، أن قراراً امنياً أضر بـ 7 وحدات إدارية في المحافظة من الناحية الخدمية والاقتصادية، داعيا السلطات الأمنية الى إعادة النظر فيه والغاءه.

وقال مدير ناحية قره تبه شمال شرقي ديالى وصفي مرتضى التميمي لوكالة شفق نيوز، إن العمليات المشتركة أصدرت قرارا بمنع مرور الشاحنات التجارية والحكومية عبر نقطة تفتيش منطقة (قوره شاي) التابعة للواء 53 من الجيش العراقي والرابط بين كفري وصلاح الدين وحدود خانقين وكلار لأسباب غير معروفة، ما سبب تعطيل الحركة التجارية والخدمية والحاق اضرار اقتصادية بقضاء كلار وقضاء خانقين وتوابعه والبلدات الحدودية مع كوردستان".

وأشار التميمي إلى أن "قرار منع مرور الشاحنات عطل مشاريع الطرق والمشاريع الخدمية والتي تتزود بالمواد الإنشائية للأرصفة والطرق من مناطق اطراف كركوك ومعاملها"، لافتا إلى أن "الشاحنات تسعى للمرور عبر حدود قره تبه ما يعد خطرا كبيرا لعدم امتلاك الناحية الإمكانيات الأمنية واللوجستية لفحص الشاحنات والقوافل وخلوها من المفخخات او المواد الممنوعة الاخرى".

ودعا التميمي السلطات الأمنية الى "إعادة النظر بالقرار والغاءه لما خلفه من تبعات سلبية وخيمة على الواقع الخدمي والواقع الاقتصادي والمعيشي للمواطن جراء ارتفاع أسعار السلع والبضائع بشكل ملحوظ".